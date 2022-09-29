Çağlar söyüncü için sürpriz iddia! Yeni adresini duyurdular...
Yıldız stoperi Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşı çalışmalarına şimdiden başlayan Inter, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.
Yaz transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de mutsuz olan Çağlar Söyüncü için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girmişti. Ancak milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için iki takımın teklifini de reddetmişti.
Milli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulurken dünya devi devreye girdi. Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in yüksek ilgisi bulunduğu söylenirken bu transferde İspanyol ekibine bir rakip çıktı.
La Gazzetta dello Sport'da yer alan bir habere göre Inter, Leicester City'de yeteri kadar süre alamayan Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin devre arasında Çağlar Söyüncü için bir girişimde bulunacağı belirtiliyor.
UCUZ MALİYET
Skriniar'ı yeni sözleşmeye ikna edememesi halinde kış transfer döneminde elden çıkarmayı planlayan Inter, düşük maliyetli olacağını düşündüğü Çağlar Söyüncü ve Chalobah için kiralama formulünü de masada tutuyor.
Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnızca 1 kez sahaya çıkma şansı yakalayabildi.
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