Çağlar Söyüncü İngiltere'de deprem için yardım topladı
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, depremzedeler için Leicester şehrinde yardım topladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlar için Leicester şehrinde yardım topladı.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye...— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) February 7, 2023
Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
From Leicester to my dear country Turkey...
I would like to thank everyone who contributed to aid collection from the bottom of my heart. God bless you pic.twitter.com/PUTdH60K97
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