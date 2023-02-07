Çağlar Söyüncü İngiltere'de deprem için yardım topladı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, depremzedeler için Leicester şehrinde yardım topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:01
Çağlar Söyüncü İngiltere'de deprem için yardım topladı
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlar için Leicester şehrinde yardım topladı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


Çağlar Söyüncü ingiltere Kahramanmaraş depremi depremzede

İlgili Haberler

Selçuk İnan'dan deprem açıklaması: Ben de İskenderun'daydım

Selçuk İnan'dan deprem açıklaması: Ben de İskenderun'daydım
e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlatıldı

e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlatıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla beraber deprem bölgesinde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla beraber deprem bölgesinde

En Çok Okunan Haberler