CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla beraber deprem bölgesinde

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:36

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgede inceleme yaptı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti.

Zeray Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, çalışmaları bir süre izledikten sonra Adana'dan Hatay'a geçti.

İSKENDERUN'A GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'dan sonra depremin vurduğu diğer kentlerden Hatay'ın İskenderun ilçesine geçti. Belediye başkanlarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, İbrahim Karaoğlan Caddesi'ndeki binanın enkazına gitti.

Kılıçdaroğlu, arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp, ailelerinden gelecek iyi haberi bekleyenlerle görüştü.

CHP lideri, daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezine geçti.