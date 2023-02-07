Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:21

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:21

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla e-ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlatıldı. Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-seferberliğe ülkede faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmeleri katılım sağlayacak.

Depremde öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te elektronik ticaret yerlerinin satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli almayacağı, satıcıların ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacağı belirtilerek “Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler belirlenecek teslimat noktalarına Bakanlığımız koordinasyonumda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır” ifadesi yer aldı.