Çağlar Söyüncü'den Manchester United açıklaması: 'İyi sonuçlara ihtiyacımız var'

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, UEFA'nın resmi kanalına konuştu. Çağlar Söyüncü, "Hem taraftar olarak hem Türk futbolu olarak iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Bunu hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü'den Manchester United açıklaması: 'İyi sonuçlara ihtiyacımız var'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:55

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Çağlar Söyüncü, UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecekleri maç için konuşan Çağlar, "Maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki maç Manchester maçı. Hedeflerimiz hep en üstte Fenerbahçe olarak. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok fazla oyuncu var. Tecrübeli bir takımız" dedi.

"İYİ SONUÇLARA İHTİYACIMIZ VAR"

28 yaşındaki savunmacı, "Hem taraftar olarak hem Türk futbolu olarak iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Bunu hak ediyoruz. Ülkemiz olarak milli takımda iyi bir çıkış yaptık, kulüp takımlarında da bu çıkışı yaparsak hem ülke adına hem Türk futbolu adına büyük bir kazanç olacaktır" ifadelerini de kullandı. 


Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #manchester united #uefa avrupa ligi

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