Manchester United maçı öncesi... Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek'ten sarı-lacivertli taraftarlara iyi haber geldi.
Omzundan sakatlanan ve bir süredir formasından ayrı kalan İsmail Yüksek'ten Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.
İSMAİL YÜKSEK'TEN İYİ HABER
Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında takımla çalıştı.
25 yaşındaki futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak Manchester United maçında kadroda yer alması planlanıyor.
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