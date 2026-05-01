Camia adaylık çağrısı yaptı, Aziz Yıldırım açık kapı bıraktı: ‘Yıldırım’ istek

1.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay

Fenerbahçe’de derbi yenilgisi sonrası teknik direktör Tedesco ile yollar ayrılırken, başkan Sadettin Saran 6-7 Haziran’da olağanüstü seçim yapılacağını açıkladı. Gözler başkan adaylarına çevrildi.

Fenerbahçe'de derbi yenilgisi sonrası Tedesco ile yolların ayrılması ve başkan Sadettin Saran’ın 6-7 Haziran’da olağanüstü seçimin yapılacağını açıklamasıyla gündem hareketlendi. SarıLacivertlilerde kimlerin başkan adayı olacağı merak konusu. Camianın önde gelen bazı isimlerinin, Aziz Yıldırım’a aday olması yönündeki taleplerini ilettiği bildirildi.

Ankara’da bazı görüşmelerde bulunan eski başkan Yıldırım, “Her şey berraklaşsın, kim aday kim aday değil görelim. Açıklama yapacağım. Kimseyle görüşmedim. İlla başkan adayı olayım diye bir derdim yok. F.Bahçe’ye katkı sağlayabilirsek, hep beraber çocukların ağlamasını önlemek için bir oluşum yer alırsa duruma bakarız” ifadelerini kullandı.

Aday olmayacağı bilinen eski başkan Ali Koç ise hakkındaki iddialar için, “Başkan adaylığı için kimseyi işaret etmedim” dedi. 

