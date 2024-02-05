Camianın önemli isimleri harekete geçti: Fenerbahçe'de Ali Koç'a 'devam' baskısı!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:51

Güncelleme: 05.02.2024 - 09:51

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, haziran ayındaki genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklaması sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

Kulübün başındaki 6. senesini geçiren ve bu sezon Süper Lig şampiyonluğu yolunda hayli iddialı olan Fenerbahçe’de camianın önemli isimlerinin Koç’u kararından vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.

SARAN DA ALİ KOÇ'U İŞARET ETTİ

Adaylık için düşüncesi olan ve gerekli imzaları toplayan Sadettin Saran’ın, bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşündüğü Ali Koç’la yeniden görüşeceği bildirildi. Saran’ın takımın şampiyonluğa kenetlendiği bu dönemde camianın seçim gündemiyle bütünleşmeyi bozmaması gerektiğini vurgulayacağı kaydedildi.

Camianın bazı önemli isimlerinin de yakın zamanda Ali Koç’la konuşup yeniden aday olmasını isteyeceği vurgulandı.