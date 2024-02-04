Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim!
Kupada oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına sürpriz bir isim de katıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile 7 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Tiago Çukur
BEVEREN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Antrenmana sezon başında Beveren'e kiralanan ancak önceki günlerde Belçika 2. Lig takımıyla sözleşmesi feshedilen Tiago Çukur da katıldı.
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