Can Erturan, Dünya Sudoku Şampiyonası’ndan madalya ile döndü!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:29

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:29

Dünya Puzzle Federasyonu tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen bu alandaki en büyük uluslararası organizasyon olan Dünya Sudoku Şampiyonası’nın bu yıl 17.si Çin’in Pekin kentinin Pinggu bölgesinde 13-16 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Şampiyonaya kendi ülkelerindeki elemelerden geçerek gelen 30 ülkeden yaklaşık 200 kadar yarışmacı katıldı. Dünya Sudoku Şampiyonalarında 100’e yakın Sudoku türevi bulmaca iki gün boyunca 15-100 dakika süren seanslarda yarışmacılar tarafından zamana karşı çözülüyor. Yapılan sıralama turları sonucunda ilk 10’a giren yarışmacılar play off turlarına kaldı.

GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Eleme turları sonucunda Can Erturan turnuvayı genel klasmanda sekizinci olarak tamamladı. Aynı şampiyonada U18 kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Sporcu, 2022’de Krakov’da ve 2023’te Toronto’da yapılan Dünya Sudoku Şampiyonaları’nda da U18 kategorisinde ikincilik elde etmişti.

GÖSTERİ MAÇINA DAVET EDİLDİ

Gösterdiği başarıdan dolayı organizasyon komitesi tarafından kapanış töreninde yapılan gösteri maçına davet edilen Can Erturan bu maçta sudoku denilince aklan gelen ilk isimlerden, iki eski dünya şampiyonu, Tiit Vunk ve Thomas Snyder ile karşılaştı. 11 Ekim’de Pekin’de yapılan 2. Dünya Gençler Sudoku Şampiyonası’nda U18 kategorisinde üçüncü olan Can Erturan böylece Çin’den iki madalyayla döndü.