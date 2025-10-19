Can Öncü Supersport'ta sezonu ikinci sırada bitirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.10.2025 20:34:00
AA
Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda son yarışı 4. sırada bitirerek sezonu 2. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışını 4. sırada bitirdi.

Şampiyonada sezonun 12. ve son etabı, İspanya'daki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Jerez'de 17 turluk son ana yarışa Yamaha BLU CRU Evan Bros Takımı adına pole pozisyonundan başlayan Can Öncü, damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.

Sezonun son yarışını, Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol motosikletçi Jaume Masia birinci, PTR Triumph Factory Racing ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Pata Yamaha Ten Kate ekibinden İtalyan motosikletçi Stefano Manzi üçüncü sırada tamamladı.

CAN ÖNCÜ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Stefano Manzi, geçen hafta yeterli puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmişti.

Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçen hafta ikinciliği garantilemişti.

Stefano Manzi sezonu 466 puanla birinci, Can Öncü 372 puanla ikinci, Jaume Masia da 265 puanla üçüncü sırada tamamladı.

İlgili Konular: #motosiklet #Can Öncü #dünya supersport şampiyonası

İlgili Haberler

Kariyerindeki 3. zafer... Superbike'ta şampiyon Toprak Razgatlıoğlu!
Kariyerindeki 3. zafer... Superbike'ta şampiyon Toprak Razgatlıoğlu! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üst üste 2, toplamda 3. kez şampiyon oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu oldu
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu oldu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2025 sezonunda Jerez Pisti’ndeki ikinci gün yarışını 3. sırada tamamlayarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. 2026’da MotoGP’ye geçmeden önce WSBK kariyerini zirvede tamamlayan milli sporcu, Türk motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Rakibinden Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket: Yarışı tamamlayamadı!
Rakibinden Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket: Yarışı tamamlayamadı! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) şampiyonluk için piste çıktığı yarışta skandal bir an yaşandı. Nicolo Bulega'nın sportmenlik dışı hareketiyle ciddi bir kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu, yarış dışı kaldı.