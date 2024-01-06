Can Uzun için istenen bonservis bedeli belli oldu

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:37

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:37

Almanya 2. Lig takımı Nürnberg'de forma giyen ve adı zaman zaman Galatasaray'la da anılan genç golcü Can Uzun'a Borussia Dortmund'un da talip olduğu ileri sürüldü.

NTV Spor'un Sky Sport Almanya'dan aktardığı habere göre; 18 yaşındaki futbolcu ile Dortmund arasındaki somut görüşmeler devam ediyor. Haberde Alman devinin, Can'ı sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki yıldızı Marco Reus'un yerine düşündüğü belirtilirken, Borussia Dortmund'un genç yeteneğin potansiyeline ve gelecekte büyük işler başarabileceğine inandığı ifade edildi.

GALATASARAY VE SEVİLLA DA İLGİLENİYOR

Bu arada Bayern Münih'in de Nürnberg'e Can Uzun'un durumunu sorduğu ancak ilgisinin Dortmund kadar sıcak olmadığı iddia edildi.

Can'a Türkiye ve İngiltere'den taliplerin olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Bild'de çıkan haberde ise gurbetçi oyuncuyla Galatasaray ve Sevilla'nın da ilgilendiği öne sürülmüştü.

10 MİLYON EURO

Nürnberg'in Can Uzun'u ara transfer döneminde satmayı düşünmediği belirtilirken, gelecek yaz için genç futbolcunun bonservisine 10 milyon Euro istediği kaydedildi.

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen oyuncunun, Alman kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 17 maça çıkan Can Uzun, takımına 9 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.