Adı Galatasaray ile anılıyordu: Alman devinden Can Uzun hamlesi
Galatasaray'ın da radarında olan Can Uzun için Borussia Dortmund'un devreye girdiği iddia edildi.
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'un talipleri artıyor.
TRANSFERDE GALATASARAY'A ZORLU RAKİPLER
Galatasaray'ın da gündeminde olan 18 yaşındaki Can Uzun'a bir talip de Bundesliga'dan çıktı.
Bild'in aktardığı habere göre Can Uzun ile İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Brighton ve Türkiye'den Galatasaray ilgileniyor.
Basında çıkan Bayern Münih iddialarının gerçeği yansıtmadığının bildirildiği haberde, Can Uzun için Borussia Dortmund'un devreye girdiği aktarıldı.
Marco Reus'un halefini arayan Borussia Dortmund'un Can Uzun'da karar kıldığı haber detayında yer aldı.
Bu sezon Nürnberg formasıyla toplam 17 maça çıkan Can Uzun 9 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.
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