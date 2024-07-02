Can Uzun'dan tarihe geçen imza! Transfer resmen açıklandı...

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:46

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:00

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Nürnberg'ten Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza sonrası açıklama yapan milli futbolcu, "Burası gelişimim için mükemmel bir kulüp. Yeni mücadele ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

CAN UZUN'UN TRANSFERİ TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Eintracht Frankfurt, Can Uzun için Nürnberg'e 11 milyon Euro ödedi. Milli fubolcu böylece Nürnberg tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.

Can Uzun'dan önce Nürnberg'de bu rekor 7 milyon Euro ile Philipp Wollscheid ve Eduard Löwen'e aitti.

32 MAÇTA 23 GOLE KATKI

2023-24 sezonunda Nürnberg ile toplam 32 maça çıkan Can Uzun 19 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.