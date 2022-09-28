Candaş Tolga Işık iddia etti: 3 büyük kulüpten deplasman yasağı talebi!

Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasına getirilen deplasman yasağının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 3 büyük kulübün yasak talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 21:28
Candaş Tolga Işık iddia etti: 3 büyük kulüpten deplasman yasağı talebi!
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süper Lig'deki üç büyük kulübün deplasman yasağı kuralını uygulatmak istediğini öne sürdü.

Işık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile konuştuğunu dile getirirken yaptığı paylaşımda, "Az önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya h.sonu oyananacak BJK-FB maçına neden FB taraftarı alınmadığını sordum, '3 büyük kulüp temsilcisine sorduk onlar bu sene de aramızda oynanacak maçlara deplasman taraftarı alınmasını istemiyoruz dedi biz de bu talebi yerine getirdik' dedi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasına deplasman takımın seyircisinin alınmayacağı açıklanmıştı.


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