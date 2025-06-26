Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Her şey İçin Teşekkürler Caner Erkin!

Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan,

Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizin baş rol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Caner Erkin"