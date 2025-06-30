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Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor!

30.06.2025 16:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor!

Eyüpspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, Sakaryaspor ile anlaştı. Tecrübeli sol bek, bu anlaşmayla beraber kariyerinde 10. farklı takımda forma giyecek.

2023 yılında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin, İstanbul ekibindeki 2 yıllık serüvenini noktaladı.

Deneyimli sol bekin yeni takımı da belli oldu. 

Ajansspor'un haberine göre Caner Erkin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı.

36 yaşındaki Caner Erkin'in kendisini Sakaryaspor'a bağlayacak imzayı yarın atacağı haber detayında yer aldı.

Böylece Caner Erkin, Sakaryaspor'la birlikte kariyerinde 10. farklı takımda forma giyecek.

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Caner Erkin daha sonra CSKA, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Eyüpspor formaları giymişti.


İlgili Konular: #sakaryaspor #Caner Erkin

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