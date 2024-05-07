Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf: 'Anlaşamıyorduk'

Eyüpspor forması giyen Caner Erkin, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Erkin, Süper Lig şampiyonluğu için gelen soruya da cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 22:03
Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf: 'Anlaşamıyorduk'
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Eyüpspor forması giyen Caner Erkin, TV 100'de Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin, gelecek sezon Eyüpspor'un Süper Lig'deki hedefi için gelen sorunun ardından, "Yine bir hedefi olacak. Belki Avrupa, belki oyun anlamında çok farklı hedefleri olacak. Sonuçta yine bir hedefimiz olacak. Şampiyonluk şu anda konuşulacak bir şey değil gerçekçi olmak lazım" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig şampiyonluğu için gelen sorunun ardından, "Bence belli artık. Galatasaray bu saatten sonra bırakmaz" cevabını verdi.

MİLLİ TAKIM

"Milli takıma çağrılmayı bekliyor musun?" sorusu yöneltilen Caner Erkin, "Ülkemizde farklı bir şey var. Avrupa'da ya da dünyada olmayan, oyuncular için '30 yaşından sonra performansları düşüyor' deniyor. Ama öyle bir durum yok. Tam tersi bence, 30 yaşından sonra kalitesini daha iyi yansıtıyor sahaya oyuncular. Her zaman milli takımda oynamak isterim, şu anda çağrılırsam her zaman yine giderim. Çok rahat oynarım. Bunu kendime güvendiğim için söylüyorum. Her zaman gider oynarım" açıklamasında bulundu.

ÇALIŞTIĞI EN İYİ HOCA

Caner Erkin, "En iyi çalıştığın hoca kimdi?" sorusuna, "Ersun Hoca ile çok iyiydik. Milli takımda Fatih Hoca ile çok iyiydik. Bunları söyleyebilirim" cevabını verdi.

"En zor kimdi?" sorusunun ardından deneyimli oyuncu, "Şenol Hoca diyebilirim. Zor demeyeyim ama anlaşamadık. Anlaşamıyorduk, öyle söyleyeyim" diye konuştu.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ

Caner Erkin, "Bir daha Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a dönmek ister misin?" sorusuna, "Şu anda öyle bir şey yok. Burada mutluyum zaten. 35-36 yaşındayım artık. Burada güzel bir kariyer bitişi yapabilirim. Kendimde öyle görüyorum" yanıtını verdi.


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