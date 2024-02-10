Caner Erkin'den Vitor Pereira itirafı: 'Hakaret ettim, bağırdım çağırdım'

Kariyerini Trendyol 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor’da sürdüren Caner Erkin, Fenerbahçe ve Beşiktaş günlerine dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:41
Caner Erkin'den Vitor Pereira itirafı: 'Hakaret ettim, bağırdım çağırdım'
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Eyüpspor forması giyen sol bek Caner Erkin, kariyerine dair itiraflarda bulundu. 

Asist Analiz YouTube kanalında Candaş Tolga Işık’a konuşan Erkin, Fenerbahçe’ye Vitor Pereira’nın gelişi sırasında Ali Koç ile arasında geçen diyalog ve Beşiktaş’tan ayrılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin’in açıklamaları şöyle:

"Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. Hocamız yoktu o zaman, Emre Belözoğlu ayrılmıştı. Takımı Volkan Demirel çalıştırıyordu. 'Benimki derken' dedim. Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan.

Güldüm ben çünkü saldırdım adama. Kendime göre haklıydım. Benlik bir şey yok dedim başkana. Ben adama hakaret ettim, bağırdım çağırdım dedim."

"SEN KİMSİN, BEN BURAYA HER ŞEYİMİ VERMİŞİM" 

"Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış attı. Bir anda çok sinirlendim. Gelip bana söylese yine sıkıntı yok. Hoca o, futbolcu benim. Oynatmayabilirsin hiç sıkıntı yok. 'Sen kimsin, ben buraya her şeyimi vermişim' dedim.

Ali Koç 'Vitor Pereira'yı getiriyorum' deyince güldüm, tamam dedim benlik bir sorun yok ama onda varsa... 'Sen karşılayacaksın' dedi, takım kaptanı olduğum için. 'Tamam' dedim. Karşıladım, fotoğraflar var. O konu açıldı, tamam problem yok, olur böyle şeyler dedi."

"HERHALDE SOL AYAKLILARA GAREZİ VAR"

"Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama Sergen hocada benle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu hissediyordum. Yapmış olduğum bir şey de yoktu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş.

Sonra çağırdı beni yanına, konuştuk, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi.

Sergen hoca devam edecek. Onun için de net bir şekilde söyleyemiyor. Tamam başkanım dedim anladım ben anlayacağımı. Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada var demek ki.

Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var."


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