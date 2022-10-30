Başakşehir, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 10 maçta, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. İki galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Bitexen Giresunspor ise 9 puana sahip.
Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, 9. haftada, Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu, 10. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Medipol Başakşehir son maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.
DENİZ TÜRÜÇ CEZALI
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.
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