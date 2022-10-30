Başakşehir, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek

30 Ekim 2022 Pazar, 09:41

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 10 maçta, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. İki galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Bitexen Giresunspor ise 9 puana sahip.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, 9. haftada, Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu, 10. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Medipol Başakşehir son maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.