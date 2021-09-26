CANLI ANLATIM | Hatayspor - Fenerbahçe (0-2)

26 Eylül 2021 Pazar, 14:46

CANLI

HTY 0 - 2 FB

1' Maç başladı.

3' Mert Hakan Yandaş'ın topuk pasında Diego Rossi sol çaprazdan sağ ayağıyla sert vuruyor ancak top üstten auta gidiyor.

6' Sol kanatta topla buluşan Sam Adekugbe'in ortasında Ayoub El Kaabi'nin ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere tokatlıyor. Pozisyon sona erdikten sonra ofsayt bayrağı Sam Adekugbe için kalkıyor.

11' Hatayspor'un tehlikeliği atağında Altay, kalesinden çıktı. El Kaabi'nin ortasında Attila Szalai tehlikeyi önleyen isim oldu.

17' GOL! Fenerbahçe, Diego Rossi'nin golüyle öne geçiyor. Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Enner Valencia, ceza alanı içine girdikten sonra altıpas içine ortasını yapıyor. Diego Rossi, o noktada vuruşunu yapıyor ve topu kaleci Munir Mohamedi'nin sağından ağlarla buluşturuyor.

21' Enner Valencia'nın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan auta gidiyor.

30' GOL! Fenerbahçe, Filip Novak'ın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Enner Valencia kafayla vuruşunu yapıyor. Filip Novak, kale sahası içinde son olarak dokunuyor ve top filelerle buluşuyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başladı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanıyor.

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.