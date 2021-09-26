Fenerbahçe kalecisi Altay, Avrupa'dan gelen tekliflerle ilgili kararını verdi

26 Eylül 2021 Pazar, 12:23

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kalecisi ise kararını verdi, şimdilik teklifleri kabul etmeyecek.

2019 yılı yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de en az gol (4) yiyen iki kaleciden biri durumunda. Diğer kalecisi ise Mounir Mohamedi.

AJAX'IN İLGİSİ VAR

Türk Milli Takım'da da forma giyen Altay Bayındır'a bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakibi olan Ajax'ın talip olduğu biliniyor.

Giresunspor maçında Altay Bayındır'ı izleyen Ajax, 23 yaşındaki kaleciyi transfer listesinin ilk sırasında bulunduruyor.

Fenerbahçe'nin 1 numaralı eldiveni olan Altay Bayındır, şu anda transfer dedikodularına kulaklarını kapatmış durumda. Altay Bayındır, sadece sezona ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.

"Transferi değil, şampiyonluğu düşünüyorum" diyen Altay Bayındır, öncelikle bu sezon şampiyonluğu düşünüyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Altay Bayındır'ın rotası Avrupa olabilir.