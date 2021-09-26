Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde dolandırıcılık iddiası

Play Spor'un Hollanda'dan De Gelderlander Nieuws'e dayandırdığı habere göre, son taksit ödemesini alamayan Empoli ise Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini istedi. Bu yüzden aynı rakam bu sefer Empoli kulübüne yatırıldı ve sarı-lacivertliler, otomobil şirketine mahkeme açtı.