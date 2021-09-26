Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde dolandırıcılık iddiası

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 15:10
<p>Fenerbahçe'nin 2019 yılının Ocak ayında 3.5 milyon Avro bonservis ödeyerek Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'ın transferinde büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.</p>

Fenerbahçe'nin 2019 yılının Ocak ayında 3.5 milyon Avro bonservis ödeyerek Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'ın transferinde büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

<p>Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiraladığı ve bu sezon teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirdikten sonra kadroda tuttuğu Sloven futbolcunun transfer taksitinin ödenmesinde Fenerbahçe'nin Hollandalı bir araç şirketi tarafından dolandırıldığı öne sürüldü.</p>

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiraladığı ve bu sezon teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirdikten sonra kadroda tuttuğu Sloven futbolcunun transfer taksitinin ödenmesinde Fenerbahçe'nin Hollandalı bir araç şirketi tarafından dolandırıldığı öne sürüldü.

<p>Play Spor'un Hollanda'dan De Gelderlander Nieuws'e dayandırdığı habere göre, son taksit ödemesini alamayan Empoli ise Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini istedi. Bu yüzden aynı rakam bu sefer Empoli kulübüne yatırıldı ve sarı-lacivertliler, otomobil şirketine mahkeme açtı.</p>

Play Spor'un Hollanda'dan De Gelderlander Nieuws'e dayandırdığı habere göre, son taksit ödemesini alamayan Empoli ise Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini istedi. Bu yüzden aynı rakam bu sefer Empoli kulübüne yatırıldı ve sarı-lacivertliler, otomobil şirketine mahkeme açtı.

<p>Gelderland mahkemesi geçtiğimiz günlerde otomobil şirketinin parayı Fenerbahçe'ye geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Bir sözcü, polisin cezai soruşturma yürüttüğünü söyledi. Şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.</p>

Gelderland mahkemesi geçtiğimiz günlerde otomobil şirketinin parayı Fenerbahçe'ye geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Bir sözcü, polisin cezai soruşturma yürüttüğünü söyledi. Şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

<p>Fenerbahçe, 31 Ocak 2019'da Sloven milli futbolcu Miha Zajc'ın bonservisini Empoli'den satın almıştı. Haberde Fenerbahçe orta saha oyuncusu için 3,9 milyon Avro ödedi. Bu miktar kulübe üç taksitte aktarıldı.</p>

Fenerbahçe, 31 Ocak 2019'da Sloven milli futbolcu Miha Zajc'ın bonservisini Empoli'den satın almıştı. Haberde Fenerbahçe orta saha oyuncusu için 3,9 milyon Avro ödedi. Bu miktar kulübe üç taksitte aktarıldı.

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