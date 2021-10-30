CANLI ANLATIM | Konyaspor - Fenerbahçe (19:00)

30 Ekim 2021 Cumartesi, 17:09

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının öne çıkan maçlarından biri, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.

İşte 11'ler...

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia

Fenerbahçe, üst üste aldığı Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor yenilgilerinin ardından yeni haftaya 19 puanla 5. sırada girerken, İttifak Holding Konyaspor son oynadığı Yukatel Kayserispor galibiyetinin ardından 10. haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı.

Bugüne kadar Fenerbahçe'ye 31 kez kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un, Süper Lig tarihinde daha fazla yenilgi aldığı başka bir takım bulunmuyor. Sarı-lacivertliler, Konya'da oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, tek yenilgisini gol atamadığı 2019-2020 sezonunda aldı. Bununla beraber İttifak Holding Konyaspor, iç sahada dikkat çeken bir seriye sahip... Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 6 beraberlik çıkarttı.

Mücadeledeki ilk golü İttifak Holding Konyaspor'un bulması halinde, Vitor Pereira'nın işi zorlaşabilir... Sarı-lacivertliler bu sezon ilk golü yediği 2 maçtan da puan almayı başaramadı. Ters istatistikteyse, Fenerbahçe ilk golü bulduğu 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlılar'ın teknik direktörü İlhan Palut için ise bu mücadele ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe'ye rakip olduğu 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrılan 44 yaşındaki teknik adam, takımının galip gelmesi halinde sarı-lacivertliler'e karşı ilk kez 3 puan sevinci yaşayacak.







