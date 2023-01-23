Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 19:26

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 20:50

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor.

İşte 11'ler

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi

CANLI ANLATIM | Ümraniyespor 0-0 Fenerbahçe

45+3' Fenerbahçe hızlı çıktı, Ferdi'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan ceza alanında yerde kaldı. Karar devam.

45' Fenerbahçe, Enner Valencia ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

38' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, ceza alanı önündeki Valencia'ya çevirdi. Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

37' Bu kez de orta alanda topla buluşan Rossi, Strahil Popov'un müdahalesi ile yede kaldı. Karar faul. Fenerbahçeli futbolcular sarı kart bekliyor.

29' Sol kanatta topla buluşan Rossi çizgiye inip topu içeri çevirmek istedi. Son anda savunma araya girip topu kornere gönderdi.

22' Rossi, Lincoln'un pasıyla sol kanattan hareketlenmek istedi. Allyson araya girip topu taca gönderdi.

20' Sağ çaprazdan çizgiye inen Valencia topu içeri çevirmek istedi. Glumac'tan seken top kornere gitti.

14' Fenerbahçe çok etkili geldi! Enner Valencia üst üste çalımlarla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Orkun'u da geçmek isteyen Valencia, topu rakibine kaptırdı.

12' Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sarı kart gördü.

10' Fenerbahçe etkili geldi! Rossi'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Orkun'dan döndü. Seken topta Batshuayi'nin vuruşunda yine Orkun başarılı.

1' Zorlu mücadele Abdulkadir Bitigen'in işareti ile başladı.