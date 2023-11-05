Yayınlanma: 05.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 05.11.2023 - 19:20

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Corendon Airlines Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

11'LER

Antalyaspor XI: Leite, Erdoğan, Ömer, Veysel, Bünyamin, Saric, Erdal, Safuri, Bytyqi, Jehezkel, Buksa

Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Chamberlain, Salih, Gedson, Rashica, Tayfur, Cenk.

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-0 Beşiktaş

18' Sağ kanatta ilerleyen Rashica yerden çevirdi. Ömer Toprak topu karşılayan isim oldu. Atağın devamında ceza sahası dışından kaleyi deneyen Gedson, kaleyi tutturamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de 55. kez karşılaşacak olan iki ekibin şimdiye kadar oynanan 54 maçında 35 kez Beşiktaş, 6 kez Antalyaspor galip geldi. 13 maç ise beraberlik ile sona erdi.

Bu maçlarda Beşiktaş 113 gol atarken Antalyaspor 47 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLAR

İki ekip arasında oynanan maçlarda en farklı skoru 6-0 ile Beşiktaş alırken, Antalyaspor en farklı 2-0 kazandı.