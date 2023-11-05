Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 9.hafta maçında Beşiktaş United Payment, deplasmanda Ataşehir Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:18
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet
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Beşiktaş United Payment deplasmanda konuk olduğu Ataşehir Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. 

Beşiktaş United Payment'e galibiyeti getiren golleri Opa Clement (2), Vivian İkechukwu, Yessica Rodriguez ve Donjeta Halilaj kaydetti.

Beşiktaş United Payment aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Ataşehir Belediyespor 1 puanda kaldı.



Beşiktaş United Payment Ataşehir Belediyespor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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