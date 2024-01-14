CANLI ANLATIM: Antalyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 16:00'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:02
CANLI ANLATIM: Antalyaspor - Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šaric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kaluzinski, Jehezkel, Veysel.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.

SINIRDAKİ İSİMLER

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

ANTALYASPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Antalyaspor, Trabzonspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR'DA EKSİKLER

Antalyaspor'da ise maç öncesi sarı kart cezalısı olan Erdal Rakip'in yanı sıra sakatlığı bulunan Naldo'nun durumu maç saatinde belli olacak.


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