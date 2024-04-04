CANLI ANLATIM: Başakşehir - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:02
CANLI ANLATIM: Başakşehir - Beşiktaş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.  Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

İŞTE 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Dubois, Kemen, Josef, Berkay, Serdar, Davidson, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih, Aboubakar.


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