CANLI ANLATIM: Başakşehir 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan ve Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.
DJIKU MAÇ KADROSUNDA
Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçeli Alexander Djiku, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından İstanbul'a döndü ve maç kadrosuna dahil edildi.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek
CANLI ANLATIM | BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE
2' Fenerbahçe ilk dakikada etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko pasında İsmail'i buldu, İsmail'in şutu savunmadan Szymanski'nin önüne sekti. Szymanski ceza sahası içinde şutunu çekti ancak kaleci Volkan topu kornere tokatladı.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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