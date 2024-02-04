CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:02
CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Trabzonspor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapıyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Trabzonspor 

7' Bardhi sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

3' Trezeguet sol kanattan geldi ve ortasını açtı ancak Enis'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

2' Visca sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ancak ortasında Necip topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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