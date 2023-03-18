Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı! Beşiktaş 3-1 İstanbulspor

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:31

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 21:00

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cenk Tosun, 56. dakikada ise Vincent Aboubakar ve 90+3'te Redmond kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise 70. dakikada Lokilo'dan geldi. Öte yandan İstanbulspor'un 50. dakikada Muammer ile bir şutu ve Beşiktaş'ın 90. dakikada Maxim ile bir kafa vuruşu direkten döndü.

Siyah beyazlılar bu galibiyetle üst üste 3. kez kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmeyi başardı. İstanbulspor ise 3 maçlık galibiyet serisi sonrası aldığı bu mağlubiyetle 24 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta ise Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe derbisine çıkarken İstanbulspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 3-1 İstanbulspor

90+3' Beşiktaş, Redmond'ın golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Nathan Redmond, sol ayağıyla ceza sahası dışından harika vurdu. Kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. Durum 3-1.

89' Maxim'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten döndü.

79' Ethemi'nin pasında soldan topla buluşan Emir Kaan'ın vuruşu yandan auta gitti.

76' Savunma arkasına atılan topta Ethemi karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. İstanbulsporlu futbolcular penaltı bekliyor. Pozisyon VAR'dan incelendi. Ali Şansalan 'penaltı yok' dedi.

70' GOL | İstanbulspor Lokilo'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Mert Günok'un hatalı pasında Lokilo topu Ethemi'ye bıraktı. Onun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Lokilo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

65' Mert Günok'un hatalı pasında Lokilo, topu doğrudan kaleye gönderdi. Top Amir Hadziahmetovic'ten döndü.

56' GOL | Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Vincent Aboubakar, ceza sahası dışından harika vurdu. Top sağ üst köşeden kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu.

53' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Vincent Aboubakar içeri doldurdu. Savunma topu uzaklaştırdı.

49' Florian Loshaj'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten oyun alanına geldi.

48' Vincent Aboubakar'ın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kalecide kaldı.

41' GOL | Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. Sağdan kazanılan köşe vuruşunda Rachid Ghezzal, topu arka direğe çok iyi kesti. O bölgede iyi yükselen Cenk, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

37' Beşiktaş'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Rachid Ghezzal ortaladı. Savunmada Mahamadou Ba uzaklaştırdı.

22' Rachid Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Masuaku vurdu. Top az farkla auta gitti.

16' Soldan kullanılan köşe vuruşu arka tarafa açıldı. Rachid Ghezzal'ın sağ ayağıyla kale sahasına gönderdiği topa Cenk gelişine vurdu. Bu top üstten dışarı gitti.

13' Hızlı gelişen İstanbulspor atağında Gedson, Ethemi'ye faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, Gedson'u uyardı. Muammer Sarıkaya ile Ethemi paslaşarak kullanılan serbest vuruşta anlaşamadı ve top oyun alanının dışında gitti.

1' Zorlu mücadele Ali Şansalan'ın düdüğü ile başladı.