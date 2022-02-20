CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Hatayspor

20 Şubat 2022 Pazar, 18:12

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.



Ülker Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Hatayspor

45' İlk yarı sona erdi.

45’ Diego Rossi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

37’ Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arda Güler'in, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Marcel Tisserand'ın vuruşunda Munir Mohamedi topu kornere çelmeyi başarıyor.

35’ Arda Güler'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

30’ Ozan Tufan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıkıyor.

24’ Ayoub El Kaabi'nin ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Altay Bayındır topu uzaklaştırmayı başarıyor.



19’ Kazanılan serbest vuruşu kullanan Miha Zajc'ın ceza alanına gönderdiği ortasında doğrudan top auta çıkıyor.

13’ Bright Osayi-Samuel'in ceza alanında sağdan içeri gönderdiği ortasında top Munir Mohamedi'de kalıyor.

11’ Sol kanatta Sam Adekugbe'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Dylan Saint-Louis için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

6’ Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Dursun'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Munir Mohamedi topa hakim olmayı başarıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi, Rossi, Arda, Serdar D.



Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Dylan, Saba, Ayoub