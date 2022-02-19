Fenerbahçe, Jose Callejon ile temasa geçti

19 Şubat 2022 Cumartesi, 19:15

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Firenzeviola it sitesinde yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen José Callejón ile ilgileniyor. İtalyan basını bu hafta 2. defa Jose Callejon'un rotasının Fenerbahçe olacağını duyurdu.

Haberde, Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla temasa geçtiği belirtildi.

FIORENTINA İLE SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek olan tecrübeli oyuncunun Fiorentina ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi.

Ayrıca, Fenerbahçe dışında İspanyol kulüpleri Granada ve Espanyol da, Callejon'u transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.

24 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Futbola Real Madrid altyapısında başlayan Jose Callejon, sırasıyla Real Madrid, Espanyol ve Napoli gibi takımların da formalarını giydi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 24 maça çıkan sağ kanat oyuncusu 1 gol ve 3 asist kaydetti.