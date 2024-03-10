Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:07

Güncelleme: 10.03.2024 - 20:31

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Tadic, Dzeko.

Pendikspor: Erdem, Nuno, Welinton, Murat Akça, Serkan, Badou, Gökcan, Lusamba, Halil, Thiam, Umut.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-1 Pendikspor

54' Ndiaye, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

50' Sol kanattan topla gelen Tadic ortasını açtı ancak Fred'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

49' Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko hareketlenen Tadic'e pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

46' Fenerbahçe'de iki değişiklik birden çıkan oyuncular Mert Müldür ve Oosterwolde giren oyuncular Osayi ve Djiku.

45' Ferdi sarı kart gördü.

45' Pendikspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Halil arka direğe ortasını açtı ancak Thiam hava topu mücadelesinde Mert'e faul yaptı.

45' Halil, Ferdi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan son çizgiye inen Mert arka direğe ortasını açtı ancak Dzeko'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

39' Nuno sağ kanattan savunma arkasına sarkan Halil'e pasını verdi ancak Ferdi son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

33' Ferdi sol kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak Dzeko'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

29' GOL | Sol kanattan topla gelen Thiam arka direkteki Halil'e ortasını açtı. Topa iyi yükselen Halil fileleri havalandırdı ve Pendikspor'u öne geçirdi.

28' Cengiz'in kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

27' Dzeko ve Erdem tartıştıkları için sarı kart gördüler.

26' Orta alanda topu kazanan Mert Hakan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Oosterwolde, Umut Nayir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Lusamba'nın kullandığı serbest vuruşta Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

15' Mert Müldür, Nuno Sequeira'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' Sol kanattan topla birlikte gelen Gökcan arka direğe ortasını açtı fakat Halil'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

6' Ceza sahası yayında topla buluşan Dzeko bekletmeden şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

4' Cengiz'in kullandığı köşe vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

3' Dzeko, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem yeniden serbest vuruş kararı verdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.