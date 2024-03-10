Fenerbahçeli Osayi Samuel'e milli takım müjdesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi Samuel ve Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru, Nijerya'nın Gana ve Mali ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:58
Fenerbahçeli Osayi Samuel'e milli takım müjdesi!
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Nijerya'nın Gana ve Mali ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel ve Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

OSAYI-SAMUEL'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki Osayi-Samuel, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 3 gol, 4 asiste imza attı.

DELE-BASHIRU'NUN PERFORMANSI

Hatayspor'un 23 yaşındaki on numarası Dele-Bashiru, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı, 5 de asist yaptı.  


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