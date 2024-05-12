CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:06
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Portekizli hakem Claudio Pereira oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Shukurov, Bourabia, Mane, Bao Morte, Cardoso.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

51' Kayserispor'da Dusan Tadic'i düşüren Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.

49' Kayserispor etkili geldi. 3'e 2 pozisyonda sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun vuruşu kaleci Livakovic'de kaldı.

47' Fenerbahçe gole yaklaştı. Batshuayi'nin derin pasında sağ kanattan ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunda kaleci başarılı.

45' Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Mane'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

42' GOL | Oosterwolde'nin sürükleyip içeri çevirdiği topu savunma karşıladı. Savunmadan seken topa gelişen sol çaprazdan mükemmel bir ayak içi vuruş yapan Djiku, farkı 2'ye yükseltti.

38' Hızlı gelişen Kayserispor hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Aylton Boa Morte'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

36' Sol çaprazda topla buluşan Tadic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

34' Djiku'dan seken topu kale ağzında kontrol eden Batshuayi vuruşunu istediği gibi yapamadı ve kaleci Bilal topu kontrol etti.

27' Orta sahada Fred'i düşüren Otabek Shukurov sarı kart gördü.

26' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sebastian Szymanski'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruş yandan auta gitti.

25' Savunma arkasına sarkan Jayden Oosterwolde, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

21' Hakem VAR'dan gelen onay sonrası orta noktayı gösterdi ve GOL geçerli sayıldı.

20' Kayserisporlu futbolcular, Batshuayi'nin golden önce elle oynadığı gerekçesiyle hakem Direnç Tonusluoğlu'na itirazlarda bulunuyor.

18'  GOL | Dusan Tadic'in sol çaprazdan sürükleyip verdiği pasta ceza alanında topu kontrol eden Batshuayi, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

15' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Ferdi'nin sağ kanattan verdiği pasta rakibinden sıyrılan Cengiz Ünder, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

14' Kayserispor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mehdi Bourabia'nın ortasında Aylton Boa Morte'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

11' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Fred'in vuruşunda kaleci Bilal başarılı.

10' Kartal Kayra, yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

9' Orta alanda şık bir hareketle Kartal Kayra'dan sıyrılan Fred, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

6' Dusan Tadic'in ceza alanına yaptığı ortada Batshuayi göğsüyle topu ağlara göndermek istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

4' Kartal Kayra'nın savunma arasına gönderdiği topta Cardoso topa hareketlendi ancak Livakovic topu uzaklaştırdı.

3' Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortaya sol çaprazdan Dusan Tadic gelişine vurdu, top kalecide kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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