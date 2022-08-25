CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Austria Wien

25 Ağustos 2022 Perşembe, 18:53

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Gustavo, Peres, Crespo, İsmail, Osayi, Alioski, İrfan Can, Rossi, Serdar D.

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

246. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

KUPA 2'DE 128. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.