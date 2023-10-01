CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet Taha Şahin, Atilla Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovc, Sauer, Benhur, Minchev
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.
EKSİKLER
Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 42 maçın 27'sini Fenerbahçe kazanırken Çaykur Rizespor 7 kez galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 89 gol kaydederken, Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de Fenerbahçe toplamda 21 kez Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bu maçların 17'sini Fenerbahçe kazanırken Rizespor 2 galibiyet aldı ve 3 maç beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 45, Rizespor 16 gol atma başarısı gösterdi.
EN GOLLÜ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Rizespor'un karşılaştığı maçlarda en ortaya çıkan en farklı sonuç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti oldu. Bu sonuç 2 kez ortaya çıkarken, Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla geldi.
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