Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:48
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

Hakem: Atilla Karaoğlan

VAR: Özgür Yankaya

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Hakem: Cihan Aydın

VAR: Hakan Ceylan

19.00 Konyaspor - Beşiktaş

Hakem: Arda Kardeşler

VAR: Abdulkadir Bitigen

19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

Hakem: Ali Şansalan

VAR: Hüseyin Göçek


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