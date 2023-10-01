Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Özgür Yankaya
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Hakem: Cihan Aydın
VAR: Hakan Ceylan
19.00 Konyaspor - Beşiktaş
Hakem: Arda Kardeşler
VAR: Abdulkadir Bitigen
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
Hakem: Ali Şansalan
VAR: Hüseyin Göçek
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