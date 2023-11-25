CANLI ANLATIM: Galatasaray - Alanyaspor

Yayınlanma: 25.11.2023 - 18:17

Güncelleme: 25.11.2023 - 18:17

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış, Mertens, Zaha, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec