CANLI ANLATIM: Galatasaray - Çaykur Rizespor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 18:50
CANLI ANLATIM: Galatasaray - Çaykur Rizespor
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay,  Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, H. Alikulov, Emirhan Topçu, C. Hojer, Muammer Sarıkaya, Jonjo Shelvey, Gustavo, I. Olawoyin, B. Akintola, M. Minchev


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