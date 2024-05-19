CANLI ANLATIM: Galatasaray - Fenerbahçe

Yayınlanma: 19.05.2024 - 18:06

Güncelleme: 19.05.2024 - 18:06

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Dusan Tadic, Michy Batshuayi.

LİGDE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak.

400. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 400. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 399 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 497 (1 gol hükmen kazanılan TFF Süper Kupa maçında) golle karşılık verdi.