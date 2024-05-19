Galatasaray'dan derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara çağrı!
Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile sarı-kırmızılı taraftarlarına uyarılarda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, taraftarına, "90 dakika boyunca tam destek" şeklinde çağrı yaptı.
RAMS Park'ta oynanacak derbi saat 19:00'da başlayacak.
Galatasaray'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"90 dakika takımınla birlikte savaş"
"Sahaya yabancı madde atma, attırma"
"Maç boyunca telefon kullanma"
"Top rakipteyken ıslık"
?? #KONSANTRASYON ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2024
?? #Hedef24Yolunda 90 dakika boyunca TAM DESTEK! ??#GSvFB pic.twitter.com/EWsquAZ6tj
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