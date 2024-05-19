Galatasaray'dan derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara çağrı!

Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile sarı-kırmızılı taraftarlarına uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:22
Galatasaray'dan derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara çağrı!
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, taraftarına, "90 dakika boyunca tam destek" şeklinde çağrı yaptı.

RAMS Park'ta oynanacak derbi saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"90 dakika takımınla birlikte savaş"

"Sahaya yabancı madde atma, attırma"

"Maç boyunca telefon kullanma"

"Top rakipteyken ıslık"


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