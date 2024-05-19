Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında kavga

Son dakika haberi... Dev derbi öncesi Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında kavga çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:50
Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında kavga
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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti.

Bu kavgaya daha sonra iki takım futbolcularının tamamı dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan Yandaş'ın üstüne yürüdü. İki takımın idarecileri araya girdi.


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