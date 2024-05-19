Derbi öncesi Florya'da olay: Fenerbahçeli taraftara şişe atıldı!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:01

Güncelleme: 19.05.2024 - 17:01

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA YABANCI MADDE

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı.

Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.