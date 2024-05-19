Derbi öncesi Florya'da olay: Fenerbahçeli taraftara şişe atıldı!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-lacivertli bir taraftara şişe atıldığı kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:01
Derbi öncesi Florya'da olay: Fenerbahçeli taraftara şişe atıldı!
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Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA YABANCI MADDE

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı.

Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.


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