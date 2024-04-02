CANLI ANLATIM: Galatasaray 1-0 Hatayspor
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapıyor.
Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.
İşte 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.
Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg
CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Hatayspor
17' Barış Alper yine sağ kanattan etkili geldi. Barış'ın ortasında herkesi aşan top arka direkteki Icardi'ye geldi. Icardi boş pozisyonda topu ağlara yollayamadı, aut.
12' GOL | Galatasaray, Icardi ile 1-0 öne geçti. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda boş durumda kalan Icardi düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Erce'yi geçmeyi başardı.
6' Hakim Ziyech'in ortasında Dries Mertens'in kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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