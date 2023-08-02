CANLI ANLATIM: Galatasaray - Zalgiris

Yayınlanma: 02.08.2023 - 20:34

Güncelleme: 02.08.2023 - 20:34

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve Smartspor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.

İlk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

İşte11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Sergio, Barış Alper, Mertens, Kerem, Halil

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Mamic, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi

Eksikler

Zalgiris'te ilk maçta kırmızı kart gören Donatas Kazlauskas bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Toreira'nın da maç kadrosunda olması beklenmiyor.