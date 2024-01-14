Yayınlanma: 14.01.2024 - 18:07

Güncelleme: 14.01.2024 - 19:27

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Kalyon Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor.

11'LER

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Arda, Mustafa, Furkan, Ogün, Maxim, Markovic, Draguş

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe

22' GOL ANCAK OFSAYT! Fred'in sol kanada yükselttiği topta Tadic ceza sahası içinde topu alır almaz Szymanski'yi gördü. Szymanski tek vuruşla topu ağlara yolladı ancak pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

22' Sol kanattan yapılan ortada N'Koulou'nun ıska geçtiği topta Cengiz Ünder kaleye vuruşunu yapamadı.

20' Mustafa Eskihellaç'ın derin pasında Markovic'ten önce Oosterwolde topa dokunarak tehlikeyi önledi.

13' Fred'in sağ çaprazdan direkt kaleye yolladığı topu Nita son anda kornere çeldi.

12' DIŞARIDA! Ferdi'nin sol kanattan ortasında topu alan Cengiz şut şansı yakalayamadı. Dışarıya açılan topta topun gelişine vuran İsmail Yüksek'in şutu kalenin yanından dışarı gitti.

10' Gaziantep'te Lazar Markovic'e atılan uzun topu Ferdi son anda kesti. Gaziantep FK büyük şanstan yararlanamıyor.

9' SON ANDA! Sağ kanada atılan uzun topta Cengiz hızla ceza sahasına girdi. Sağına çekip içeri ortalayan Cengiz M'Bakata'yı geçemedi. M'Bakata topu uzaklaştırıyor.

7' LIVAKOVIC! Hızlı çıkan Gaziantep'de Maxim'in pasında M'Bakata kaleciyle karşı karşıya kaldı. M'Bakata'nın vuruşu Dominik Livakovic'ten kornere gitti.

2' Rakibinden iki kez sıyrılan Tadic'in ortasında savunma topu karşıladı. Dönen topta Fred'in vuruşu Szymanski'de kaldı. Szymanski'nin vuruşunu kaleci kurtarıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.