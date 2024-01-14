Fenerbahçe Beko ligde seriye bağladı!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çağdaş Bodrum Spor'u 93-92 mağlup etti.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor ile karşı karşıya geldi.
Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 93-92 kazandı.
5 MAÇLIK SERİ YAKALADI
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko üst üste 5. galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrumspor üst üste 2. yenilgisini aldı.
Karşılaşmadaki periyot skorları ise şu şekilde:
1.P: Çağdaş Bodrum Spor 18-24 Fenerbahçe Beko
2.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-16 Fenerbahçe Beko
3.P: Çağdaş Bodrum Spor 26-29 Fenerbahçe Beko
4.P: Çağdaş Bodrum Spor 28-24 Fenerbahçe Beko
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