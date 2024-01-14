Fenerbahçe Beko ligde seriye bağladı!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çağdaş Bodrum Spor'u 93-92 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:19
Fenerbahçe Beko ligde seriye bağladı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor ile karşı karşıya geldi.

Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 93-92 kazandı.

5 MAÇLIK SERİ YAKALADI 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko üst üste 5. galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrumspor üst üste 2. yenilgisini aldı. 

Karşılaşmadaki periyot skorları ise şu şekilde:

1.P: Çağdaş Bodrum Spor 18-24 Fenerbahçe Beko

2.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-16 Fenerbahçe Beko

3.P: Çağdaş Bodrum Spor 26-29 Fenerbahçe Beko

4.P: Çağdaş Bodrum Spor 28-24 Fenerbahçe Beko


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